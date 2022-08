Fernando Zamora e Mara Rocha são oficializados candidatos ao governo do Acre pelo MDB

- Publicidade -

A Executiva Estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) confirmou nesta sexta-feira, 5, em convenção partidária no Gran Reserva, em Rio Branco, os nomes dos seus candidatos nas Eleições 2022. Sem surpresas, os nomes homologados para os cargos majoritários foram o da deputada federal Mara Rocha e do empresário Fernando Zamora, como vice, para o governo, e de Márcia Bittar (PL), para o Senado Federal.

A demora para chegada de Márcia ao evento dos partidos chegou a gerar rumores de que ela teria sido novamente “rifada” da chapa majoritária, como ocorreu na chapa do governador Gladson Cameli. Mas, algum tempo depois, ela chegou à convenção e foi anunciada como pré-candidata ao Senado.

“A Márcia vem trazendo o terceiro maior colégio eleitoral, que é Sena Madureira. Estamos ainda mais fortes, com a vinda da senadora Márcia Bittar. Como eu disse, ninguém ganha só. Essa eleição é a eleição de todos os acreanos que desejam um Acre melhor, a eleição que vai definir os rumos do nosso estado. Não quero ver mais gente morrendo, nós vamos tratar com respeito todas as pessoas desse estado, vamos tratar com respeito todos os prefeitos, independentes de partido político”, declarou Mara Rocha

Após o anúncio de Márcia Bittar como pré-candidata ao Senado, um grupo de militantes se retirou do evento, esvaziando o público da convenção. Segundo fonte partidárias, o nome de Márcia teria sofrido resistência por parte de alguns correligionários emedebistas antigos.

O MDB integra o arco de aliança composto ainda pelos partidos Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Partido Liberal (PL), Partido Social Cristão (PSC) e Republicanos.

*Colaborou Maria Meirelles

A Gazeta do Acre