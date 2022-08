FEMINICÍDIO TENTADO: Marido chega em casa bêbado e usa tesoura para furar a esposa de 16 anos

- Publicidade -

As agressões contra uma adolescente de 16 anos aconteceram nesta terça-feira (09) em uma residência localizada no bairro Lagoinha, na zona Leste de Porto Velho (RO).

O autor do crime de 25 anos fugiu do local. As informações da ocorrência policial afirmam que o homem chegou sob efeito de álcool e outras drogas na residência pela manhã e passou a agredir a esposa com socos no rosto.

Não satisfeito, ele pegou uma tesoura e tentou golpeá-la no tórax, mas a vítima se defendeu e foi lesionada na mão.

A adolescente acionou a Polícia Militar e o acusado fugiu para não ser preso.

A vítima foi medicada e os policiais registraram a ocorrência na Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher (Deam).