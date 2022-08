FEMINICÍDEO: Mulher é morta a facadas e filho de 11 anos encontra corpo em casa

- Publicidade -

A atriz Anne Heche permanece internada em estado grave e crítico desde que sofreu um acidente de carro, em Los Angeles, na última sexta-feir, 05 de agosto. A informação foi repassada à imprensa por um representante da artista.

“No último fim de semana, um porta-voz da família afirmou que Anne estava em condição estável, mas essa informação era imprecisa. Anne sempre permaneceu em estado extremamente crítico, entrando em coma após o acidente”, disse um representante da artista, em novo comunicado.

“Ela tem uma lesão pulmonar significativa e respira com ventilação mecânica, além de queimaduras que requerem intervenção cirúrgica”, acrescentou o agente da artista, que está sendo tratada no Grossman Burn Center, hospital especializado no tratamento de queimaduras graves.

Investigação em andamento

A polícia local segue investigando as causas do acidente. Heche é inicialmente acusada por contravenção, atropelamento e fuga, segundo Annie Hernandez, oficial do Departamento de Polícia de Los Angeles. As autoridades obtiveram um mandado para a coleta de sangue da artista no dia do incidente. Os resultados ainda estão analisados.

Caetano, 80 anos: Referência absoluta da MPB, artista celebra aniversário com live em família

Morador da região, Lynne Bernstein contou à revista People que os vizinhos, Dave e Gabriel, conseguiram conversar com Heche momentos depois da batida. De acordo com Bernstein, depois que o veículo invadiu a casa e “quase imediatamente” pegou fogo, Dave conseguiu acessar a parte de trás do carro e falar com Heche.

Ela respondeu que não estava muito bem. Ele realmente conversou com ela brevemente. Ele pediu para ela levantar a mão se estivesse bem e ela disse que não conseguia — contou Bernstein.

Imagens de câmeras de segurança mostram o veículo que Heche dirigia trafegando em alta velocidade no bairro Mar Vista. O vídeo registrou também o som da colisão do carro contra a residência de dois andares.

Fonte/ Portal metropole.com