Felipe Neto se pronuncia e nega acusação de ameaça contra a ex-namorada

A assessoria de imprensa do youtuber Felipe Neto se pronunciou sobre as acusações de Maddu Magalhães, ex-namorada do influencer. Em entrevista ao Venus Podcast, a moça falou sobre traições e disse que “foi bem ameaçada, com mensagens duras” por parte de Neto.

Em nota enviada, a assessoria do youtuber negou as acusações de Maddu:

“A assessoria de imprensa de Felipe Neto nega as supostas afirmações feitas decorrentes de um relacionamento que teve fim há anos e que são de cunho estritamente pessoal”.