Fazenda de José Leôncio sofre “ataque fantasma” em “Pantanal”

“Voltamos ao caminho por onde o cozinheiro passou há pouco e vemos uma comitiva se formando ao longe. A poeira que a tropa levanta mais parece com o esfumaçar de uma nuvem fria. Eles progridem numa marcha ritmada, refazendo os pçassos do cozinheiro, possivelmente em busca de algum gado. A cena é ditada pelo sino do polaqueiro, que amanda a tropa e os tilintares dos merais”, diz o roteiro do capítulo.