FATAL: Motorista de ônibus morre após sofrer grave acidente na madrugada no bairro Tucumã

A motorista do transporte coletivo Mylene Marques Machado, morreu após sofrer um grave acidente na madrugada de sábado (06), na Avenida Norte, bairro Tucumã II, próximo ao esquinão da alegria.

Era por volta das 3h da manhã, quando a motorista trafegava em sua moto Biz, sem placa, com destino a sua residência. Após sair do trabalho, Mylene fazia todo dia esse mesmo trajeto. Mas na madrugada de sábado foi diferente. Ao perder o controle da moto que conduzia, sofreu uma batida violenta em uma lixeira, que fica na calçada de uma residência. Com o impacto da colisão, Mylene caiu com o rosto no chão, já sem capacete.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma viatura de suporte avançado (01), mas ao chegar no local do acidente só puderam constatar a morte da motorista.

A polícia tenta entender o que pode ter ocasionado esse acidente. Já que a avenida onde aconteceu a tragédia não tem curvas e nem buracos. Segundo informações, é que a motorista poderia estar sendo perseguida por alguém, na fuga, perdeu o controle da motocicleta e bateu no obstáculo que ocasionou a morte instantânea no local.

Câmera de segurança de uma residência próximo ao acidente pode ter gravado o momento exato da colisão, e o motivo que levou a condutora perder o controle da direção. A investigação ficara a cargo da Polícia Civil.