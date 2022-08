Famílias podem receber valor em dobro do vale-gás no Acre. O benefício será pago nesta terça-feira

- Publicidade -

No Acre, as famílias que são contempladas com o vale-gás vão receber o dobro do benefício, ou seja, R$ 110, a partir desta terça-feira, 09 de agosto.

De autoria do deputado federal Leo de Brito (PT), o projeto beneficia milhares de famílias acreanas, inscritas no CadÚnico com renda familiar mensal, por pessoa da família, menor ou igual a meio salário mínimo. Também acessam o benefício as famílias com integrantes do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Mulheres chefes de família têm prioridade para receber o benefício, assim como as mulheres vítimas de violência. Para isso, foi feito convênio com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

“Tenho orgulho de ser o deputado federal autor deste projeto que beneficia as famílias que recebem o Auxílio Brasil. Em todo o Acre, 53 mil famílias que estão sendo atendidas. Mas a nossa meta é ampliar de pessoas beneficiadas porque entendemos que há outras famílias precisando desse auxílio neste momento em que a carestia assola nosso país”, disse Leo de Brito.

Os beneficiários do vale-gás devem acessar o Caixa Tem ou procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua casa, para atualizarem seus cadastros e garantir o auxílio. No Acre, ao menos 120 mil famílias têm direito a receber o vale-gás.

Fonte/ A Gazet do Acre