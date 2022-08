Família procura por homem que saiu de casa há 40 anos e não retornou

- Publicidade -

Uma busca que já dura 40 anos. Assim pode ser resumida a luta da zeladora Conceição Rodrigues de Lima, 62 anos, para reencontrar o irmão Francisco de Souza Lima (63). A mulher procurou a redação do em mais uma tentativa de saber o paradeiro dele.

Conceição contou que eles são filhos do casal Raimundo Ferreira Lima e Nazaré Gomes de Souza. Ela revelou que o irmão desapareceu em dezembro de 1981, quando saiu de Ariquemes para trabalhar em Porto Velho e, desde então, a família não teve mais nenhuma notícia dele.

Quando veio para a capital de Rondônia, Francisco deixou com os parentes um filho, chamado Orlando de Souza Lima, fruto do primeiro casamento dele com Maria Madalena Bogem de Souza, que já é falecida.

Filho

Essa criança cresceu e hoje é um homem de 48 anos que também quer saber por onde anda o pai. A intenção é esclarecer o que ocorreu com Francisco, após tanto tempo sumido.

“Orlando também está à procura do pai que, durante todos esses anos, se encontra desaparecido”, destacou Conceição Rodrigues.

Após muitas tentativas de saber sobre Francisco, os familiares conseguiram obter uma informação, que reacendeu a esperança de reencontrá-lo. Alguém falou que o irmão de Conceição estava morando na zona Leste, de Porto Velho, porém, sem mais detalhes.

Assim, a família pede a quem tiver qualquer informação que leve ao paradeiro de Francisco, que entre em contato pelo telefone 69 99274-9687. “Estamos ansiosos para saber notícias dele. Soubemos que na última eleição ele votou na zona Leste”, finalizou.

Fonte: Rondônia ao Vivo