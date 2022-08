Família é atacada a tiros por adolescente envolvido com filha de 11 anos, diz PM

- Publicidade -

Um menino de 2 anos foi baleado no braço, costas e rosto durante o ataque contra uma família na noite de domingo (14) em Tubarão, no Sul catarinense. Graziela Antunes, 31 anos, mãe da criança foi baleada e morreu. A Polícia Militar informou que o pai do menino também foi atingido (leia detalhes mais abaixo).

Um adolescente de 16 anos seria o suspeito do crime. Ele teria envolvimento com a filha mais velha do casal, de 11 anos, que não se feriu. As informações são do tenente-coronel Vilson Schlickmann Sperfeld. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCami) de Tubarão.

A delegada Jucinês Pereira, que ouviu o depoimento do adolescente, informou que não havia namoro entre o adolescente e a filha do casal. Após o depoimento, o jovem foi liberado e não é mais suspeito do crime, segundo a polícia.

Vítimas estavam em carro

A PM foi acionada por volta das 21h20, no bairro Rio do Pouso. Durante o deslocamento para o local, os policiais encontraram um carro com as vítimas segundo em direção ao hospital. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou os feridos até a unidade de saúde.

Em um depoimento inicial, o homem de 40 anos, que é pai do bebê e companheiro de Graziela, disse que estava em casa com a família quando um carro parou em frente à residência e um homem saiu de dentro do veículo, o chamou e iniciou os disparos.

Graziela foi baleada na barriga e o homem foi ferido no braço. Ele recebeu alta nesta segunda-feira (15), mas o bebê seguia internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).