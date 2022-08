‘Família do demônio’: brasileiro casado com 8 mulheres tem mansão pichada

- Publicidade -

O modelo Arthur Urso conhecido na internet por ser casado com oito mulheres teve o muro de sua mansão pichada nesta segunda-feira (15), em João Pessoa, na Paraíba.

O próprio homem postou o que aconteceu nas redes sociais. Logo abaixo ele publicou a foto de como ficou o muro de sua residência após o crime.

“Hoje foi um dia triste, após acordar e abrir a porta para a equipe de obra, me deram a notícia de que o muro da mansão estava pichado! Vou descobrir quem fez isso e tomarei as medidas cabíveis. Não estou fazendo nada de errado ao construir um lar para mim e para as minhas esposas. Só queremos viver em paz! Consideramos justa toda forma de amor”,escreveu o modelo no Instagram.

“Família do demônio. Não são bem vindos. Vão embora!! diz a mensagem na parede.

A casa que amanheceu pixada foi construída recentemente e é avaliada em mais de R$ 1 milhão, só em na parte decorativa e a sonorização. O imóvel de 700 metros quadrado já é conhecida como a Mansão do Amor Livre, inspirada na Mansão Playboy.

A história de Urso chamou atenção pela sua vontade de aumentar sua família como protesto contra a monogamia. Até o último ano o rapaz tinha nove esposas, mas, uma delas decidiu se divorciar pouco tempo depois. O influenciador já deixou claro que sua vontade é casar com mais duas mulheres no futuro, além de ter um filho com cada.