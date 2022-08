Falta pouco! Auxílio Brasil TURBINADO de R$ 600 começa nesta terça, 9

- Publicidade -

Nesta terça-feira (9) começa a ser pago o novo valor do Auxílio Brasil. Com o aumento de R$ 200, o benefício subiu para R$ 600 até dezembro deste ano. Cerca de 20,3 milhões de famílias devem ser atendidas pelo programa neste mês de agosto.

O calendário foi antecipado pelo governo federal. Ao invés de começar no dia 18 até 31, como estava previsto, o dinheiro cairá na conta a partir do dia 9, com encerramento no dia 22. A ordem de pagamento segue o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Novo valor do Auxílio Brasil

O novo valor do Auxílio Brasil é resultado da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Eleitoral. O governo federal conseguiu a ampliação do benefício em ano eleitoral com a alegação de que o Brasil vive em estado de emergência.

Ainda sobre o Auxílio Brasil, o governo conseguiu reduzir a fila de espera e ampliar o pagamento do benefício. Com a inclusão de mais famílias sobe para 20,3 milhões o número de beneficiados. A previsão, segundo o governo federal, é ampliar ainda mais o pagamento no próximo mês.

A PEC também ampliou o valor do vale-gás – para o dobro do que era pago – além de um benefício para os caminhoneiros de R$ 1 mil mensais. E outros R$ 1 mil para a categoria dos taxistas. Todas as mudanças aprovadas pela PEC vão custar mais de R$ 41 bilhões aos cofres públicos.

Veja o calendário de pagamento com o novo valor do Auxílio Brasil em agosto:

NIS de final 1 – 9 de agosto

NIS de final 2 – 10 de agosto

NIS de final 3 – 11 de agosto

NIS de final 4 – 12 de agosto

NIS de final 5 – 15 de agosto

NIS de final 6 – 16 de agosto

NIS de final 7 – 17 de agosto

NIS de final 8 – 18 de agosto

NIS de final 9 – 19 de agosto

NIS de final 0 – 22 de agosto.

