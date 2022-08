Facebook é condenado a pagar R$ 6,6 milhões por vazamento de dados

- Publicidade -

O Facebook terá de pagar R$ 6,6 milhões após uma decisão da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, concluir que houve prática abusiva com os usuários. A rede social vazou informações de 443 mil brasileiros e 87 milhões de pessoas em todo o mundo, em 2018, segundo estimativas da secretaria.

De acordo com a Senacon, os dados vazados foram repassados à empresa de consultoria e análise política, Cambridge Analytica, contratada pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a campanha eleitoral de 2020. Caso a rede social criada pelo bilionário Mark Zuckerberg não recorra à decisão, a multa poderá ser reduzida em até 25%.

O Ministério da Justiça concluiu que os vazamentos ocorreram por meio da instalação de um aplicativo de teste de personalidade chamado “This Is Your Digital Life”. Segundo as investigações, houve falhas nas informações que constavam nas configurações de privacidade, o que levou a entidade a entender que houve abuso com os usuários.