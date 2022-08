Faça miojo diferente: receitas diferentes, práticas e baratas, confira!

- Publicidade -

Macarrão oriental caseiro

Se você adora macarrão oriental está na hora de você experimentar a massa caseira, fica uma delícia:

INGREDIENTES:

2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio

2 xícaras de farinha de trigo

100 ml de água morna

PREPARAÇÃO:

O bicarbonato não pode ser usado ao natural, você vai precisar levá-lo ao forno 120°C por uma hora. Espalhe as duas colheres em um tabuleiro de alumínio (não use antiaderente ou outro) e leve ao forno. Atenção!Ele depois de assado é irritante para a pele, então, não toque! Misture a água morna com o carbonato de sódio e despeje na farinha de trigo (que tomará a cor amarelada do macarrão oriental)… Misture sempre com uma colher ou outro até que a água seja toda incorporada, só então, coloque a mão. Você vai precisar de paciência e não coloque mais água, é assim mesmo, ele fica meio duro no começo. Depois de incorporado, misture bem com as mãos e abra com o rolo diversas vezes, dobrando a massa sobre ela e abrindo novamente. Depois de bem homogêneo, dobre em envelope, enrole com filme de PVC e deixe descansar por uma hora. Agora é hora de abrir a massa. Use um abridor de macarrão e abra a passa várias vezes até a hora de cortar! Depois de cortada, salpique farinha de trigo e misture delicadamente para que ela não grude! Sua massa está pronta para usar como preferir!

Spice Miso Ramen

Não há necessidade de trabalhar como escravo o dia todo para preparar este ramen. Um dos pratos de macarrão mais rápidos e saborosos que existe – este Ramen picante de missô vai estar na mesa em 15 minutos. Cheio de idéias de cobertura e a base de sopa, o miso tare, é muito fácil!

Ingredientes

160 g de macarrão ramen seco (dobre o peso para ramen fresco)

Para a carne de porco:

100 g de carne de porco picada (ou frango, carne ou tofu)

3 xícaras de caldo de galinha

1 colher (de chá) de gengibre

1 colher (de sopa) de óleo vegetal

Para o tare picante de missô:

3 colheres (de sopa) de pasta de missô vermelho (ou metade branca e metade pasta de missô vermelho ou apenas branca para um sabor mais suave)

1 colher (de sopa) de açúcar

1 colher (de sopa) de molho de soja

2 colheres (de chá) de alho

1 colher (de chá) de gengibre

1 colher (de chá) de doubanjiang (condimento chinês feito de feijão fermentado salgado e picante)

1 colher (de chá) de óleo de pimenta rayu

1 colher (de sopa) de sementes de gergelim branco torradas e moídas

Para as coberturas Miso Ramen – sua escolha de:

Manteiga: 1 pequeno quadrado com cerca de 1 colher (de sopa) é comum

Milho: 1/3 xícara por pessoa

Brotos de bambu ou menma (brotos de bambu fermentados)

Beni Shoga

Cebolinha

Ovos cozidos moles ou ovos ramen

Pimenta preta

Folhas de alga nori

Broto de feijão

Fatias de porco chashu

Modo de preparo:

Cozinhe o macarrão ramen de acordo com as instruções da embalagem. Coe e reserve.

Para o tare de missô:

Em uma tigela pequena, coloque a pasta de missô vermelho, alho, gengibre, molho de soja, doubanjiang, açúcar, óleo de pimenta rayu e sementes de gergelim brancas moídas torradas. Misture até ficar bem combinado.

Para a carne de porco:

Aqueça o óleo vegetal em uma panela média em fogo alto. Coloque a carne moída e o gengibre e refogue por cerca de 3 minutos até dourar. Adicione o tare de missô e misture. Despeje 1 xícara de caldo de galinha e mexa até que o tare amoleça e se torne uma base de sopa. Despeje o caldo de galinha restante e leve para ferver. Mexa ocasionalmente e cozinhe por mais um ou dois minutos. Desligue o fogo.

Montagem:

Divida o macarrão lamen cozido em tigelas de servir. Regue com tare picante de missô, até que o macarrão esteja quase coberto. Cubra com coberturas de ramen de sua escolha (adoramos manteiga, milho, cebolinha, beni shoga e folhas de nori) e sirva imediatamente.

Rosti de Macarrão Instantâneo

INGREDIENTES:

1 pacote de macarrão instantâneo quebrado (80 g)

1 xícara (chá) de água

2 colheres (café) de manteiga

150 g de requeijão cremoso (ou cream cheese)

100 g de frango desfiado e refogado

Cheiro-verde a gosto

Sugestão de recheio (opcional):

2 colheres (café) de manteiga

150 g de queijo muçarela ralado

100 g de presunto

½ tomate picadinho

Orégano a gosto

PREPARAÇÃO:

Numa tigela coloque o macarrão instantâneo quebrado, água e o sachê de tempero do macarrão e deixe de molho por 10 minutos. Espalhe a manteiga numa frigideira antiaderente (13 cm de diâmetros). Coloque metade do macarrão instantâneo preparado e com uma escumadeira pressione bem. Sobre o macarrão coloque metade do requeijão , o frango desfiado, cheiro-verde a gosto e a outra metade do requeijão cremoso. Cubra com o restante do macarrão instantâneo e com a escumadeira vá arredondando as bordas. Tampe a frigideira com outra frigideira do mesmo tamanho, untada com 1 colher (café) de manteiga. Deixe cozinhar, em fogo médio por aproximados 5 minutos ou até dourar – formando a rosti (de aparência dourada e crocante). Retire uma frigideira e com uma espátula desprenda a rosti do fundo da frigideira. Tampe novamente a frigideira e vire a rosti para dourar do outro lado por mais 5 minutos. Deixe em fogo médio até dourar. Retire do fogo, transfira para um prato e sirva em seguida com salada verde.

Sugestão de recheio (opcional) para substituir o frango da receita anterior:

Depois de colocar metade do macarrão instantâneo na frigideira, como indicado acima, pressione bem com uma escumadeira. Coloque por cima metade do queijo muçarela ralado, presunto, tomate picadinho, orégano a gosto e finalize o recheio com a outra metade do queijo muçarela ralado. Cubra com o restante do macarrão instantâneo e proceda como na receita acima.

Yakisoba

INGREDIENTES:

400 g de macarrão oriental tipo Lamen

3 colheres (sopa) de óleo vegetal;

1 dente de alho picado;

150 g de filé mignon ou peito de frango em tirinhas;

6 folhas grandes de repolho branco em tirinhas;

1 xícara (chá) de minicenouras;

½ xícara (chá) de cebola picada;

3 xícara (chá) de floretes de brócolis-japonês;

1 talo de salsão picado;

1 pé de cebolinha picado

1 colher (sopa) de molho shoyu

Sal a gosto gergelim a gosto

PREPARAÇÃO:

Cozinhe o macarrão por 3 minutos, escorra e reserve. Em uma frigideira aqueça 2 colheres de óleo, coloque o alho e refogue a carne por 2 minutos. Junte os legumes mexendo e regando com o shoyu. Deixe refogar e reserve num prato à parte. Na mesma frigideira, adicione o restante do óleo e refogue o macarrão por 1 minuto, mexendo bem. Acrescente os legumes e tempere com o sal. Coloque em uma travessa e polvilhe a cebolinha.

Miojo Alho e Óleo

INGREDIENTES:

1 Pacote de Macarrão Instantâneo

Alho Triturado ou Alho cortado

Óleo

Sal a gosto

Cebolinha

PREPARAÇÃO:

Coloque um pouco de água em uma panela e ligue o fogo. Adicione o macarrão instantâneo e deixe cozinhar. Corte 2 a 3 dentes de alho em cubinhos bem pequenos, ou, se preferir, use o alho triturado. Coloque um pouco do alho na água e mexa. Após o cozimento, coe o macarrão com ajuda e coloque no prato. Coloque um pouco de óleo em uma panela e frite o restante do alho. Adicione o alho frito ao macarrão e tempere a gosto, use um tempero de sua preferência ou o próprio tempero do macarrão instantâneo. Mexa bem e sirva.

msn

Fonte: Logotipo de Receitas sem Fronteiras