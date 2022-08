Fabrício Queiroz registra BO contra Fábio Porchat por injúria

- Publicidade -

O candidato a deputado estadual pelo PTB Fabrício Queiroz procurou a Polícia Civil do Rio de Janeiro para registrar um boletim de ocorrência contra o humorista Fábio Porchat, em que acusa o comediante de suposto crime de injúria.

O ex-assessor de Flávio Bolsonaro afirma ter tido a honra atingida após comentário do apresentador que o relaciona às milícias do Rio. As informações são do jornal O Globo.

Recentemente, em participação em um programa de podcast no YouTube, Porchat teria insinuado que Queiroz “matou gente”. “Ele é miliciano, é um cara que matou gente, foi preso”, disse, em entrevista ao jornalista Rica Perrone, no canal Cara a tapa.

Diante da denúncia, um inquérito foi aberto para apuração do caso. A expectativa é de que o humorista preste depoimento à PCRJ nos próximos dias.

Investigado por supostamente comandar um esquema de rachadinhas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio, Queiroz busca o apoio da família Bolsonaro para tentar se eleger este ano.