Expoacre 2022 se encerra neste domingo com show do cantor Wesley Safadão

- Publicidade -

Para encerrar com chave de ouro a maior feira de negócios e entretenimento do Acre, Expoacre 2022, o cantor de forró Wesley Safadão está com a presença confirmada para tornar a noite de domingo, 5, inesquecível para os acreanos.

O encerramento também contará com a 4ª Corrida Expoacre, circuito do Parque de Exposições, com percurso de 4k e 8k, a final da prova da vaquejada e mais um dia de rodeio em touros.

Veja a programação completa da Expoacre neste domingo, 7:

7h – 4ª Corrida Expoacre – Circuito Parque de Exposições

15h – Final da prova de vaquejada – Avac

17h – Ageac: atendimento (Idoso, estudante, professor e especial) para aquisição de carteira de gratuidade para transportes intermunicipais;

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições (Cageac, Sepa, Idaf, Emater, Sesacre, Secretaria de Saúde, Procon, entre outros), setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento da Expoacre 2022;

19h – Rodeio em touros; (CBMAC com apoio preventivo)

23h – Show de encerramento da Expoacre 2022 com o cantor Wesley Safadão; Local: Arena de Shows Amilton Brito; (CBMAC com apoio preventivo)

0h – Fechamento dos estandes de Exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia na Expoacre 2022.

Fonte/ A Gazeta do Acre