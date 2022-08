Expoacre 2022 movimentou mais de R$ 200 milhões em negócios

- Publicidade -

O Estado divulgou nesta segunda-feira, 22, em parceria com o Sebrae, Fieac, Fecomércio, Acisa e Faeac, o balanço oficial da Expoacre 2022 e a programação da Expoacre Juruá, em coletiva realizada na sede do Sebrae Acre, em Rio Branco.

Foi atingida a marca de R$ 209,6 milhões, em negócios realizados durante os nove dias da feira, superando as expectativas iniciais de R$ 100 milhões. Os resultados estão baseados nos dados da pesquisa realizada por meio da parceria entre as secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag), de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e Sebrae.

O setor de bancos foi o de maior destaque, movimentando cerca de R$ 154,4 milhões em operações, um crescimento de mais de 200% em relação a 2019. Obtiveram êxito, ainda, os setores da indústria, com arrecadação de com R$ 12,7 milhões; produtos agropecuários, R$ 11,8 milhões; leilões, com R$ 10,4 milhões; máquinas e veículos, com R$ 10,3 milhões; comércio e serviços, com R$ 6,9 milhões; alimentação, com R$ 2,3 milhões; e o setor de ambulantes, com R$ 537 mil. Os resultados positivos se devem a políticas de incentivo do Estado e das ações de parceiros.

O governador Gladson Cameli agradeceu a colaboração de todos os responsáveis pela realização da feira e enalteceu a união dos esforços, em especial da iniciativa privada, que colaboraram para o alcance de resultados satisfatórios.

“Quero agradecer a todos os servidores do Estado e aos parceiros da iniciativa privada que colaboraram para que estivéssemos aqui, comemorando números positivos”, afirmou o governador.

O superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira, agradeceu o apoio do Estado, e destacou a importância da feira para a economia local: “O Sebrae reconhece o trabalho que o governo tem realizado para o fortalecimento do pequeno negócio”.

Fonte: Assessoria