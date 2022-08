- Publicidade -

O subcomandante da Guarda Municipal da Barra de Choça, no sudoeste da Bahia, foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (26/8). Segundo o Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, a vítima foi identificada como Alex Pales Amorim Nascimento.

Segundo informações, ainda não foram detalhadas as circunstâncias e a autoria do crime. O corpo do subcomandante da Guarda Municipal foi levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Vitória da Conquista, na mesma região.

Metrópoles