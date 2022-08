Exclusivamente por causa da F1, Lewis Hamilton revela que “recusou papel no filme Top Gun”

- Publicidade -

Em entrevista à revista ‘Vanity Fair’, o piloto de F1 Lewis Hamilton revelou que recusou um papel no filme Top Gun: Maverick, estrelado e produzido por Tom Cruise. O piloto britânico é amigo de Tom e contou que após saber da produção do filme, não hesitou em pedir uma participação especial.

“Basicamente, sou amigo de Tom. Então, quando eu soube que o segundo filme estava saindo, eu fiquei tipo: ‘Oh meu Deus, eu tenho que perguntar a ele” ,disse Hamilton.

Vale lembrar que na última semana, o filme se tornou o sétimo maior filme em bilheterias nos Estados Unidos, superando clássicos como “Titanic”, de James Cameron.

Ainda de acordo com a revista, Tom aceitou ter o britânico no filme e disse que o Lewis poderia atuar no papel de piloto de caça, mas Lewis teve que recusar a participação pois as gravações ocorreria durante boa parte da temporada da Fórmula 1.

Mesmo fora de Top Gun, Hamilton segue no mundo dos filmes e faz parte da produção de um longa sobre Fórmula 1 que será protagonizado por Brad Pitt.

Fonte/ Portal metropole.com