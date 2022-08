Ex-Palmeiras, Deyverson viraliza com simulação bizarra pelo Cuiabá; assista

- Publicidade -

Acionado na segunda etapa em Cuiabá x Juventude, Deyverson, ainda que não tenha balançado as redes, mostrou seu “cartão de visitas” no Dourado. Marcado por situações inusitadas dentro de campo, o atacante protagonizou uma simulação bizarra após ser tocado na cabeça por Elton, algo que gerou uma dramatização, no mínimo, exagerada e foi repercutida na na web.

O momento acabou tendo uma grande semelhança com a cena que ocorreu na final da Libertadores 2021. Na ocasião, Deyverson, ao sentir um leve toque de Nestor Pitana, se jogou no chão, já que tinha em mente “cavar” uma expulsão de um jogador do Flamengo.

Mediante a valorização, o árbitro Marielson Alves da Silva não caiu na simulação de Deyverson e Elton seguiu em campo. Na mesma partida, o atacante, ao passar por Vitor Leque, acabou gerando a expulsão do adversário. Porém, a jogada foi revista pelo VAR e o cartão vermelho retirado depois do lance ter sido visto como passível apenas de cartão amarelo.

Em sua apresentação no Cuiabá, Deyverson prometeu muita entrega e dedicação para conquistar a torcida do clube. Agora, resta saber se o atacante, assim como no Palmeiras, irá colecionar momentos históricos e folclóricos.

“Nunca fui um cara de prometer gols, sempre de prometer muito trabalho, muita força de vontade, união com o grupo e humildade para buscar meu espaço.”, afirmou.

Fonte: Torcedores