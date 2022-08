Ex-delegado, hoje promotor de Justiça ministra aula de Direito em curso de formação da Polícia Civil

- Publicidade -

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) está colaborando com a formação de novos agentes, peritos criminais e escrivães da Polícia Civil do Acre (PCAC). O Ex-Delegado, hoje Promotor de Justiça Antônio Alceste Callil de Castro, titular da Promotoria de Justiça Cumulativa de Bujari, está ministrando aulas de Direito Processual Penal para cinco turmas.

A disciplina faz parte da grade curricular do curso. Segundo o Promotor de Justiça, a aula é atual e se baseia nas decisões mais recentes dos Tribunais Superiores e que precisam ser conhecidas e estudadas, com a finalidade de permitir um trabalho policial mais eficiente e eficaz.

“É uma honra ministrar essas aulas e contribuir com o aperfeiçoamento funcional e treinamento dos agentes, escrivães e peritos criminais da Polícia Civil. Isso aproxima as instituições que têm objetivos comuns, ao mesmo tempo em que proporciona uma visão mais atualizada da jurisprudência, em relação a esses casos novos que os Tribunais têm enfrentado.