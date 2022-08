Ex-Corinthians, Leandro Castan provoca Flamengo antes de decisão pela Libertadores

- Publicidade -

O duelo de volta entre Flamengo e Corinthians já está dando o que falar. Mesmo com a vantagem construída pelo Rubro-Negro na ida, em São Paulo, alguns torcedores da equipe paulista estão confiantes. Um deles é o ex-zagueiro Leandro Castan, que provocou o Mengão nas redes sociais antes do confronto.

No Twitter, Castan publicou uma foto da época em que Ronaldinho Gaúcho vestia a camisa do Flamengo. Na legenda, o ex-zagueiro colocou dois “emojis”, com intuito dizer que o Corinthians não vai deixar o Rubro-Negro passar.

Como mencionado, as passagens por Corinthians e Vasco não deixam esconder a torcida de Castan na série. O zagueiro teve três boas temporadas no Timão, de 2010 a 2012, foi campeão brasileiro, da Libertadores e foi contratado pela Roma, da Itália.

Flamengo e Corinthians se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Pelo placar construído na ida, em São Paulo, o Mais Querido pode perder por um gol de diferença que, mesmo assim, garante classificação para a semifinal da Libertadores.

Fonte/ Portal Yahoo.com