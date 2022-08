Ex-BBB Rodrigo Mussi revela ter ficado com sequelas após acidente

- Publicidade -

Rodrigo Mussi pegou os fãs de surpresa na tarde desta quarta-feira (24), ao falar sobre o grave acidente de trânsito que sofreu no fim de março. Isso porque o ex-BBB revelou ter ficado com uma grande sequela depois do evento traumático: a mudança de sua voz.

Na época, o gerente comercial entrou em coma após o carro de aplicativo em que estava colidir com outro veículo. Ele precisou passar por uma série de examente e cirurgias até a recuperação total, e já havia afirmado que a única marca do acontecimento restante em seu corpo era uma cicatriz na sobrancelha.

Agora, porém, o famoso agora confessou que sua própria voz acabou se modificando após o trauma. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, ele detalhou a situação em um desabafo aos seguidores.

“Nossa pessoal, estou fazendo uma publicidade aqui e sabe o que eu percebi depois do acidente? Percebi que minha voz mudou. Deu uma mudada. Está mais grossa, não sei. Não estou aguentando minha voz”, lamentou o gerente comercial.

Fonte: Jetss