Ex-assessor de Gabriel Monteiro revelou que vereador fazia sexo na frente da equipe

Heitor Nazaré, ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro (PL-RJ), prestou depoimento aos membros do Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e relatou que, durante o horário de trabalho, o parlamentar fazia sexo com mulheres na frente da equipe.

De acordo com o ex-assessor, Monteiro levava mulheres para casa onde seus funcionários trabalhavam. No local, ele pedia para que elas mostrassem os seios na frente de toda a equipe.

“Já teve ocasiões que a gente estava editando vídeo durante o expediente, e o Gabriel chega lá com uma garota e começa a transar com a garota na nossa frente, mandava ela alisar ele e coisas do tipo”, revelou Nazaré.

Ainda de acordo com o ex-assessor, alguns membros da equipe ficavam constrangidos com a situação e pediam para que o vereador parasse, mas eram ignorados. “Algumas aceitavam tranquilamente, entravam no clima, e outras já ficavam constrangidas e pediam para ele parar, mas ainda assim ele continuava. Ele pedia para ela mostrar o peito pra gente”, acrescentou o ex-assessor.

Essa é a primeira vez que foram revelados trechos de depoimentos de testemunhas de acusação no processo ético-disciplinar por quebra de decoro, que o vereador responde no Conselho de Ética da Câmara do Rio.

Na semana passada, o relator Chico Alencar (Psol) apresentou ao Conselho de Ética da Câmara o relatório que pede a cassação do mandato de Gabriel Monteiro por quebra de decoro parlamentar. O documento aponta que os atos praticados por Monteiro “são inquestionavelmente graves” e que o “exercício de mandato público é respeito à dignidade, sobretudo dos mais vulneráveis, e não postura de manipulação, arrogância e mandonismo.”

A defesa de Gabriel Monteiro afirmou que se manifestará após análise do relatório.

