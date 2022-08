Ex-aluno invade casa e mata professora a facadas

- Publicidade -

A professora Cleide Aparecida dos Santos, de 60 anos, teve a casa invadida por um homem encapuzado na madrugada desta quarta-feira (24/8), em Inhumas (GO), na região metropolitana da capital goiana, e foi morta a facadas.

O suspeito é um jovem de 24 anos, que foi encontrado e preso nesta manhã. De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), trata-se de um rapaz que estudou na escola onde Cleide atuou como diretora (Colégio Estadual Presidente Castelo Branco).

Ele invadiu a residência pela janela e, logo, foi visto pela vítima. O crime teria sido motivado por vingança. O ex-aluno, que é usuário de drogas, foi alvo de ações de Cleide no período em que ela esteve como diretora. Ela tentou inibir o uso e comercialização de entorpecentes no interior e nas imediações do colégio, conforme a polícia.

A professora, ao perceber o ataque, chegou a gritar pelo filho de 20 anos, que estava com ela em casa. O jovem tentou conter o criminoso, iniciando uma luta corporal, mas também foi ferido, com um corte no braço.