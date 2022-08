Ex acusa Michel, do Palmeiras, de agressão. Jogador se pronuncia

- Publicidade -

Ex-mulher do jogador Michel, do Palmeiras, Ariatine Menice acusou o boleiro de agressão por meio de uma live em seu Instagram. Ela espera um filho do jogador e disse que recebeu puxões de cabelo e abuso por parte do ex.

“Ele dizia: ‘Você está grávida, não está doente, não’. Eu só ficava em choque. Eu sabia que ele ia me bater. Fui para a sala e ele continuou falando: ‘Você tem que parar, ir embora daqui. Não aguento mais você aqui dentro do apartamento’. Nisso, ele veio e puxou de novo o meu cabelo. Eu nunca vi o Michel tão transtornado como aquele dia. Mas ele estava”, relatou ela.

“Ficou tão irritado, que disse: ‘Estou com outra, você fica me enchendo o saco? Você tem que me dar um tempo’. Eu disse: ‘Só quero ir para o hospital, você pode me levar?’. E ele disse: ‘Não vou te levar para hospital nenhum, você faz drama e não está passando mal p. nenhuma’. Comecei a chorar muito, e comecei a chorar alto. Ele mandou eu parar de fazer escândalo, e pegou a minha mão. Ficou toda roxa, do jeito que pegou”, completou Ariatine, que está grávida de uma menina, filha do jogador.

Ela ainda mostrou um áudido de uma discussão com o jogador. “Nunca nenhum homem me bateu, e você… Olha meu rosto como está marcado! Sabe por que não faço isso? Porque não quero ferrar a sua carreira. Você vai perder! Eu estou sangrando! Você tem noção que posso perder um filho? Estou tendo um aborto! É isso o que você queria? Eu não fiz o filho sozinha”, repetia ela na mensagem de voz.

Posicionamento de Michel

Por meio de seu Instagram, o ex-Palmeiras publicou uma nota negando que tenha agredido sua ex-mulher. De acordo com o jogador, Ariatine não aceitou o término e teria o chantageado, “pedindo dinheiro, compra de apartamento e outros itens de valor”.

“O caso está na justiça. Tenho registros de B.O, fotos e prints das ameaças feitas por ela, e inclusive através de pessoas utilizando números desconhecidos. Não cometi nenhuma agressão. Afinal, quem procuraria uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência logo após ter cometido um crime de tamanha gravidade? Estou com a consciência tranquila e em paz”, completou.

Fonte/ Portal metropole.com