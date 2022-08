Evento regional de esporte, cultura e lazer acontece em Rio Branco nos dias 27 e 28 de agosto

- Publicidade -

Nos dias 27 e 28 de agosto, o Núcleo Jardim Real sediará o VIII Encontro de Confraternização de Esporte, Cultura e Lazer promovido pela Administração Central da 7ª Região, com a participação dos sócios, familiares e convidados de sete Núcleos e duas Distribuições Autorizadas da União do Vegetal. Realizado desde 1997, quando a 7ª Região englobava todos os Núcleos do Acre, o encontro tem por objetivo proporcionar o lazer e o entretenimento aos associados, em que haja espaço para a prática do esporte e de manifestações culturais. Durante o evento serão realizadas diversas atividades, como futebol society, torneio de vôlei, de basquetebol, xadrez, dama, tênis de mesa, dominó, música ao vivo, show de calouros, stand up, brincadeiras infantis e também para a melhor idade.

Segundo o Mestre Central da 7ª Região, Mário Marques, o encontro pretende proporcionar à irmandade um momento de confraternização, em um clima de paz e de alegria, com a prática esportes e de atividades culturais, em um ambiente sadio que fortalecerá ainda mais os laços de amizade.

Já o anfitrião, Antonio Gomes, que é Mestre Representante do Núcleo Jardim Real, afirma que a irmandade está trabalhando unida há mais de um mês para a realização do evento e para receber com alegria e hospitalidade os convidados da cidade e do interior. “Esse encontro é importante porque proporciona bem-estar e qualidade de vida aos associados, em que as famílias e convidados se beneficiam de um espaço verde, seguro e agradável”, ressaltou.

Nessa edição, a tradicional Ação entre Amigos sorteará três prêmios: uma motocicleta Honda CG Start 160 zero km, uma Smart TV Led 75” e um Iphone 13 mini 256 GB. Com a arrecadação, os Núcleos e Distribuições poderão realizar obras de beneficência e reformas necessárias em suas sedes. Um percentual irá para a Administração Central investir no Departamento de Plantio e Meio Ambiente e no Departamento de Beneficência, através da Casa da União. O valor do cupom é de R$ 10,00 e poderá ser adquirido até o dia 28, duas horas antes do sorteio, que será realizado às 16h no local do evento.

O encontro acontece anualmente no quarto final de semana de agosto, para homenagear o Mestre Luiz Máximo, fundador do Núcleo João Lango Moura, primeiro Núcleo da UDV no Acre, que aniversaria no dia 25 de agosto, mas havia sido suspenso desde 2020, quando iniciou a pandemia de Covid-19 no Acre.

Este ano, o evento é apresentado pela Prefeitura Municipal de Rio Branco (Projeto contemplado com recursos do Edital FGB-FMEL 05/2022), Mega Centro Automotivo e Roda Viva Transportes. São patrocinadoras, as empresas Iluminare, Edificare e Sirius Arquitetura. O encontro tem o apoio cultural da Casa das Farinhas, Casa 3 Engenharia, Clínica MED AC, Clínica Medicinarte, Clínica Rio Branco de Medicina Hiperbárica, Fecomércio, Dr. Christian Lopes Nutricionista, Estetic Face, Brilhante Refrigeração, Zé do Mato e Karine Geber Arquitetura.

Fonte/ Assessoria