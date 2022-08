Evento de Jorge Viana tem baixa adesão em Sena Madureira

- Publicidade -

O candidato ao governo do Acre pelo PT, Jorge Viana, foi filmado em um vídeos feito por um internauta durante uma reunião em Sena Madureira.

As imagens do evento com poucas pessoas participando foram

divulgadas na noite de quinta-feira (25).

O que impressionou nas redes sociais foi a pouca adesão popular, o que não lembra nem um pouco os dias de glórias onde o PT, liderado pelos Vianas, no Acre, levava milhares de pessoas aos seus eventos.

O vídeo mostra um grupo de pessoas reunidas no que parece ser uma quadra esportiva na cidade. Com pouca quantidade e animação, as pessoas se encontram sentadas enquanto o candidato está à frente do público.

Veja o vídeo: