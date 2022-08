EUA: morre casal de idosos atingido por raio próximo à Casa Branca

- Publicidade -

Autoridades confirmaram a morte de duas pessoas após serem atingidas por um raio durante uma tempestade em Washington, nos Estados Unidos, na noite de quinta-feira (4/8). As vítimas estavam em um parque próximo à Casa Branca quando aconteceu o acidente. Outras duas ficaram feridas.

James Mueller, 76, e Donna Mueller, 75, não resistiram aos ferimentos, de acordo com um porta-voz da Polícia Metropolitana de DC.

Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros do Distrito de Columbia, Vito Maggiolo, os dois homens e as duas mulheres estavam perto de uma estátua e de uma árvore, quando o raio atingiu o local.

Metrópoles