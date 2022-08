EUA emite alerta sobre eleições para americanos que vivem no Brasil

- Publicidade -

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu, nesta sexta-feira (12/8), um alerta de segurança para os cidadãos norte-americanos que moram em território brasileiro para que tenham cautela durante o período eleitoral deste ano. Documento reitera que são esperada manifestações em todo o país durante o mês de outubro e sugere que locais de possíveis conflitos sejam evitados.

O texto, obtido pelo Metrópoles, orienta que os cidadãos norte-americanos tomem cuidado com os locais onde houver aglomerações, sejam discretos e se informem sobre as condições de segurança no país por meio de canais oficiais e da imprensa brasileira.

“A Embaixada e os consulados dos EUA no Brasil alertam os cidadãos dos EUA a evitar áreas em torno de protestos e manifestações, pois mesmo manifestações que pretendem ser pacíficas podem se tornar conflitantes”, afirma o documento.