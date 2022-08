EUA. Criança admite que matou mãe após inventar história sobre a morte

- Publicidade -

Um menino, de 12 anos, admitiu que matou acidentalmente a mãe, no Alabama, Estados Unidos, depois de inventar uma história sobre a sua morte, segundo revelou, nesta segunda-feira, a polícia americana.

Num comunicado inicialmente divulgado, o Gabinete do Xerife do Condado de Jefferson revelou que uma mulher, de 29 anos, tinha sido encontrada morta numa residência, no sábado. Na altura, a polícia indicava que um homem tinha sido visto “fugindo da residência pouco antes de ser feita a chamada para o 911 [número de emergência]” e pedia a ajuda da população para obter informações sobre o sucedido.

Contudo, nesta segunda-feira, a polícia revelou novos detalhes sobre o caso, após descobrir o verdadeiro motivo que levou à morte de Ayobiyi Cook, de 29 anos.

“Após a investigação, os inspetores determinaram que o filho de 12 anos da vítima disparou involuntariamente uma arma de fogo atingindo a mãe e causando a sua morte”, lê-se numa nova nota.

Segundo as autoridades, “a criança originalmente inventou uma história que os investigadores determinaram que não era possível”.

A criança acabou dando “um relato verdadeiro do que aconteceu” e as evidências no local “sustentam que o tiro não foi intencional”.

“O crime será tratado pelo sistema do Tribunal de Família. A família tem cooperado durante todo o processo e a criança permanecerá com eles”, acrescenta a polícia, que lamenta esta “tragédia”.

Fonte: Notícia ao Minuto