EUA: Brasileiro morre sob custódia de agência de imigração

O brasileiro Kesley Vial, de 23 anos, morreu sob custódia de uma agência de imigração nos Estados Unidos. De acordo com boletim divulgado pela Agência Americana de Imigração, a morte ocorreu na última quarta-feira (24/8), no Novo México. Uma autópsia será realizada para determinar a causa oficial da morte.

Vial teria tentado entrar no território norte-americano de forma irregular em abril e foi pego quando tentava atravessar a fronteira da cidade de El Paso, no estado do Texas. Depois da captura, ele aguardava decisão judicial para saber se seria deportado ou ganharia autorização para ficar no país.

Antes da decisão, porém, ele passou mal e foi encontrado inconsciente na detenção. Segundo a Agência Americana de Imigração, ele foi levado ao Hospital da Universidade do Novo México e morreu uma semana depois.

De acordo com a agência de imigração, casos como esse são raros. “O ICE (sigla em inglês para Agência Americana de Imigração,) está firmemente comprometido com a saúde e o bem-estar de todos aqueles sob sua custódia e realiza revisão abrangente deste incidente”, afirmaram.

