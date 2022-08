EUA afirma ter matado al-Zawahiri, sucessor de bin Laden na Al-Qaeda

Fontes do governo norte-americano afirmaram à Reuters que não houve vítimas civis na operação. O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, fará pronunciamento às 20h30, no horário de Brasília, em que deve detalhar os acontecimentos.

Ayman al-Zawahiri participou da fundação do grupo terrorista e ajudou a planejar o atentado de 11 de setembro que atingiu as Torres Gêmeas em Nova York, o Pentágono e um local desabitado no estado da Pensilvânia.

Após a morte de Osama bin Laden, em 2011, também em operação coordenada por militares norte-americanos, al-Zawahiri assumiu a liderança da Al-Qaeda.

Metrópoles