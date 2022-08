‘Estou ao lado do governador Gladson para trabalhar a sua reeleição’, diz ex-petista Ney Amorim

- Publicidade -

Em 2018, o candidato ao Senado do governador Gladson Cameli (PP), Ney Amorim (Podemos), foi candidato ao mesmo cargo pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Após rompimento com seus aliados de esquerda, o ex-deputado afirma que está feliz em seu novo campo político.

“As coisas não caminharam como a gente imagina. Inclusive, sendo muito honesto, a minha decisão de ter saído de onde eu tava foi porque eu não me senti mais parte. Hoje, o que posso afirmar, é que estou nesse campo político, estou feliz por estar aqui. Estou ao lado do governador Gladson Cameli para trabalhar a sua reeleição, porque eu entendo que é o melhor para o povo do Acre, e sou leal à causa que eu defendo”, afirmou Ney.

Durante a entrevista com o jornalista Roberto Vaz, o candidato destacou a relação que tem com o governador Gladson Cameli há anos. “Tive a honra de receber o convite do governador, e juntou o desejo do meu coração, mesmo tendo uma candidatura de deputado federal bem alicerçada”.

Fonte/ A Gazeta do Acre