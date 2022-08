ESTES documentos precisam ser apresentados para SACAR o abono salarial

O PIS – Programa de Integração Social e o Pasep – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público passam por mudanças com relação ao Fundo. Isso porque, devido à Medida Provisória nº 946, aprovada em 2020, ele deixará de existir e os valores serão transferidos ao FGTS. Mas os trabalhadores não perderão o saldo que possuem.

Abono salarial PIS/Pasep

Em primeiro lugar, é importante dizer que o PIS e o Pasep não são a mesma coisa. Isso porque, embora normalmente eles venham sob a mesma sigla, PIS/Pasep, são dois programas distintos, com públicos-alvo diferentes. Logo, com relação ao primeiro, ele se destina aos trabalhadores que atuam na iniciativa privada e o banco responsável é a Caixa Econômica.

Por outro lado, o Pasep contempla os funcionários que desempenham atividades no setor público e o banco responsável é o Banco do Brasil.

Como dito, o Fundo do PIS/Pasep deixará de existir, mas os trabalhadores terão até 2025 para realizarem o saque. Do contrário, o dinheiro passará a pertencer à União.

Mas quais são os documentos necessários de se apresentar para sacar os valores do abono salarial do PIS?

Documentos necessários

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os documentos que são aceitos para identificar o trabalhador e, dessa maneira, permitir o saque são os seguintes: passaporte, identidade militar, carteira de identidade, carteira de identidade de estrangeiros, carteira funcional, desde que seja reconhecida por meio de Decreto e também o novo modelo da carteira nacional de habilitação.

No caso do saque das cotas do PIS de trabalhadores que já faleceram, os beneficiários legais devem apresentar a certidão de óbito do trabalhador, um documento de identificação pessoal considerado válido e um dentre os seguintes documentos: