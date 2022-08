Estelionatário é preso após dar golpe em defensor público

- Publicidade -

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, nesta quinta-feira (4/8), mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um estelionatário, acusado de aplicar um golpe em um defensor público da capital federal. O prejuízo do servidor, segundo as investigações, chega a R$ 50 mil.

O golpista teria criado uma conta bancária com documentos falsos em nome da vítima, método pelo qual solicitou a portabilidade do salário. Ele também tomou diversos empréstimos consignados em nome do servidor.

As investigações foram conduzidas pela 1ª Delegacia da Polícia (Asa Sul) e o juiz da 6ª Vara Criminal de Brasília emitiu os mandados de prisão. Nas buscas realizadas, foram encontrados dinheiro em espécie, equipamentos eletrônicos, além de diversos cartões e documentos falsos. Também foi apreendido um veículo adquirido com o dinheiro do golpe. O criminoso foi encaminhado à carceragem da PCDF, onde fica à disposição da Justiça. Ele responderá ao processo preso preventivamente. O autor já tinha diversos antecedentes criminais por estelionato. https://ecosdanoticia.net.br/wp-content/uploads/2022/08/WhatsApp-Video-2022-08-04-at-20.16.24-1.mp4

