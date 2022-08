Estado realizará reforma geral da Unidade Mista de Saúde de Rodrigues Alves

- Publicidade -

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), em conjunto com a Prefeitura de Rodrigues Alves, realizará a reforma geral da unidade mista de saúde da cidade. A previsão é de que o processo licitatório seja divulgado em setembro e as obras tenham início até outubro.

De acordo com o chefe do Departamento de Convênios da Seinfra, Esterferson Rocha, o investimento será em torno de R$ 500 mil, oriundo de recursos próprios do Estado.

“Será realizada a reforma a partir de um convênio para obras de infraestrutura. No entanto, enquanto tratamos da aprovação de projetos e processo licitatório, faremos uma manutenção paliativa na área elétrica. Entre os serviços, faremos a instalação de aparelhos ar condicionado, revestimento do forro e cobertura, para sanar os problemas que está havendo hoje no prédio”, ressaltou Rocha.

A Seinfra recentemente promoveu a manutenção corretiva e preventiva da adequação do muro e estacionamento daquela unidade.

ASSESSORIA