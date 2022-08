Estado realiza visita técnica às obras de saneamento integrado nos bairros Placas e Ouricuri

- Publicidade -

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), realizou nesta sexta-feira, 19, visita técnica às obras de conclusão dos serviços remanescentes e necessários de saneamento integrado nos bairros Placas e Ouricuri, em Rio Branco, a partir de um convênio com a Caixa Econômica e o Serviço de Água e Esgoto (Saneacre), visando urbanizar o local e construir toda a parte de coleta de esgoto para beneficiar mais de duas mil famílias que moram na região.

O gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar, informou que o Estado irá concluir em três meses os serviços de melhorias no saneamento e, consequentemente, na saúde pública da comunidade.

“O Estado tem o compromisso de concluir estas obras, que são importantes para a população. Em no máximo 90 dias será entregue à comunidade”, relatou.

As obras de urbanização, com extensão de mil metros, englobam pavimentação, calçadas, ciclovias, iluminação pública de LED, coleta de esgoto, contenção do Igarapé Fundo, com proteção ambiental, plantio de grama, aliados à acessibilidade a partir do saneamento.

Os investimentos de R$ 7,5 milhões, provenientes de recursos próprios do Estado, irão propiciar avanços na infraestrutura e facilitarão o acesso às ruas deste canal.

Segundo Alencar, uma empresa local já executa intensamente os serviços. “Estamos valorizando a geração de empregos. A empresa é de Rio Branco e, hoje, estamos com mais de trinta pessoas trabalhando em três trechos da obra”, frisou o titular da Seinfra.

ASSESSORIA