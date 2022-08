Estado libera pagamento do 13º lote de retroativos

- Publicidade -

O Estado do Acre realiza na próxima segunda-feira, 8, o pagamento do 13º lote de retroativos. Ao todo serão contemplados 754 servidores com um montante de R$ 2.354.479,94, dinheiro que entra em circulação na economia do estado.

O pagamento vem sendo realizado desde o mês de agosto de 2021. Os demais lotes podem ser consultados por meio do endereço www.seplag.ac.gov.br, no link E-retroativo. O servidor deverá clicar e inserir seu cadastro funcional, o mesmo utilizado para acessar o contracheque eletrônico e o e-mail institucional. A página apontará o lote de pagamento e a data em que será liberado.

Caso não constem informações sobre data de previsão, o lote poderá estar em revisão e provavelmente será processado em alguns dias, sendo informado posteriormente. Para mais esclarecimentos, o servidor deve procurar informações junto ao RH da sua secretaria.