Estado intensifica melhorias em ramais de Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

Nesta semana, o Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), executa serviços de melhoria no Ramal do Pentecostes e no Ramal do 6, em Cruzeiro do Sul. Nessas localidades, a equipe do Deracre tem realizado serviços de saídas d’água, retirada de pontos críticos, limpeza e estabilização.

De acordo com o gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza, a ação foi prontamente atendida e os agentes técnicos continuam com a execução de serviços de melhorias.

As intervenções nos ramais visam garantir o trânsito dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.