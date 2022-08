Estado incentiva produção de melancia no Acre

- Publicidade -

No Ramal Baixa Verde ocorreu mais uma colheita de melancia. São mais de 400 encaminhadas para a cidade. Por isso, nesta sexta-feira, 12, a Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa) acompanhou mais essa safra.

Com 70 dias trabalhando diariamente, a produtora Adriana Lima, do assentamento Baixa Verde, agradeceu a colaboração do Estado: “O Poder Público vem nos ajudando a produzir mais. Com o apoio técnico dos servidores da Sepa, e a mecanização, nós conseguimos avançar e aumentar a produção”.

Desde 2020, a Sepa desenvolve um trabalho alinhado às necessidades da agricultura familiar. “Nós estamos acompanhando a produção e colheitas de melancia, milho, banana, mandioca, psicultura e outros”, destacou o chefe de mecanização da Sepa, Manoel Cumarú.O

“Estado tem prestado assistência técnica, mecanização e outros serviços. Esse incentivo auxilia na geração de empregos e no fortalecimento da agricultura familiar”, concluiu o engenheiro florestal Vicente Simões.

