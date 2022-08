Estado garante pavimentação asfáltica do pátio da Arena de Shows da Expoacre

- Publicidade -

O Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), executou recapeamento asfáltico no pátio da Arena de Shows da maior feira agropecuária do Acre, a Expoacre.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, a empresa contratada trabalhou na aplicação de microrrevestimento da área, com recuperação dos meios-fios, drenagem na entrada e no acesso secundário do local.

Segundo o diretor de Operações do Deracre, Ronan Fonseca, “primeiro foi executada a limpeza de toda a área, varrição e retirada de entulhos, com auxílio de um caminhão pipa, e depois foi a vez da aplicação do microrrevestimento com polímero, mais adequado para esse tipo de pavimento, e que deixa a pista em condições bem melhores”.

Ainda, segundo o gestor, o microrrevestimento é preparado em um caminhão de concreto usinado, onde é misturado um pouco de agregado, brita zero, pó e areia; esse agregado é misturado com emulsão e com polímero. Além disso, o micrrorevestimento foi aplicado em uma área de 24.295,03 metros quadrados pela empresa contratada, onde foi construído um muro de estacionamento.

Ronan destacou que o microrrevestimento é considerado um pavimento a frio, mas pode muito bem ser aplicado nesse tipo de estrutura, que tem uma pavimentação anterior, e, caso seja aplicado a cada dois ou três anos, o piso será mantido em boas condições.

Assessoria