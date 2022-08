Estado firma parceria para ofertar curso gastronômico a diversas comunidades

- Publicidade -

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr firmou, na quinta-feira, 18, com a Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), um termo de cooperação técnica para ofertar um curso gastronômico a comunidades do Acre.

Na manhã desta segunda-feira, 22, Thiago Barros, coordenador do Centro de Gastronomia e Hospitalidade da rede Ieptec, esteve reunido com os chefs de cozinha Marcos Torres e Rafyssa Assem, que vão mediar a formação.

Em pauta, o planejamento do curso Cozinha Regional Acreana. “Isso mostra o quanto o Estado, através do Ieptec, se importa com a profissionalização e em fomentar a gastronomia regional e o turismo de base comunitária”, disse o coordenador.

O Ieptec pretende capacitar cerca de 60 pessoas das comunidades Cazumbá Iracema, Chico Mendes, Croa, Serra do Divisor e Seringal Cachoeira.

A Seet será responsável por fornecer o transporte aos participantes das comunidades até a Escola de Gastronomia, que fica na Cidade do Povo, em Rio Branco, local onde serão ministradas as aulas. “Esse curso irá não só capacitar pessoas, mas fomentar a economia e levar melhorias para as comunidades que devem, com o curso, inovar os cardápios que oferecem, e com isso atrair mais clientes”, disse a diretora de Turismo da Seet, Waleska Bezerra.

Na semana passada, equipes técnicas das duas entidades tiveram a primeira reunião para tratar de detalhes do curso, como a previsão de início das aulas, sendo entre os meses de setembro e outubro.

Fonte: Assessoria