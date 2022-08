Estado entrega serviços de manutenção e correção preventiva do Polo Naval de Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

Mais de 30 empreendimentos foram contemplados por uma obra executada pelo Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), que irá beneficiar cerca de 1.500 trabalhadores da pesca artesanal de toda a região do Vale do Juruá e adjacências. Trata-se da obra de manutenção e correção preventiva realizada no Polo Naval de Cruzeiro do Sul, cujo investimento foi de R$ 1,7 milhão.

Um dos empreendimentos contemplados é a Acre Náutica, que fabrica cerca de 400 hélices por dia. O proprietário Francisco das Chagas diz que o grande diferencial da obra é ter algo permanente, que garante uma produção sem interrupções.

“Antes as passarelas do polo eram de madeira e, sempre que o Rio Juruá subia, passávamos vários dias com essa estrutura dentro da água e ela apodrecia. Isso era algo preocupante, porque atrapalhava a nossa produção. Agora temos algo de concreto, que dura para sempre”, disse.

Os recursos investidos na obra são originários do Orçamento Geral do Estado e Fonte 100. O espaço, que possui quatro galpões amplos, recebeu melhorias nas estruturas físicas e prediais, como os serviços de manutenções das instalações com revitalização das passarelas em concreto armado, guarda-corpo metálico, rampas de acesso, cobertura e pintura.

Para o secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, a maior importância da entrega de uma obra como essa é possibilitar aos trabalhadores um ambiente adequado à produção.

“São trabalhadores que merecem a atenção do Estado, por oferecerem importantes serviços de oficinas mecânicas e tornearias. Aqui eles trabalham com vários serviços, desde o conserto de barcos à fabricação de hélices, atendendo não só o estado do Acre, mas também municípios do Amazonas”, destaca o secretário.

