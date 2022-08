Estado entrega Fórum de Mâncio Lima reformado e readequado para atender a população

- Publicidade -

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado e Infraestrutura (Seinfra), em conjunto com o Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC), reinaugurou o Fórum da Comarca de Mâncio Lima, totalmente reformado e readequado, visando oferecer mais salubridade aos servidores e comodidade aos usuários do serviço. Na ocasião, também foram entregues novos computadores.

O gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar, afirmou que o Termo de Cooperação Técnica entre as instituições para reforma e adequação de comarcas assegurará atendimentos dignos à população de todos os municípios. O documento garante um investimento geral de R$ 5 milhões, oriundos de recursos do Estado, sendo a Seinfra responsável pela execução e fiscalização das obras.

Nesta primeira etapa, as unidades do Vale do Juruá estão sendo contempladas.

“Era necessário esse suporte do Estado em toda esta regional do Juruá. Ontem foi entregue o Fórum de Rodrigues Alves. Anteriormente, entregamos Feijó e Tarauacá e, logo mais, será Cruzeiro do Sul. Há dez anos que não havia investimentos na Comarca de Mâncio Lima, então as obras eram imprescindíveis”, explicou Alencar.

A governadora em exercício, desembargadora Waldirene Cordeiro, ressaltou que a reforma e a readequação dos fóruns contribuem para o Judiciário servir com mais qualidade a todos os cidadãos que buscam a Justiça.

“Um espaço totalmente equipado com o que tem de melhor, mostrando que a Justiça está efetivamente e concretamente presente na comarca de Mâncio Lima, onde tem quase 20 mil moradores”, afirmou.

Fonte/ Assessoria