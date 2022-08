Estado e Prefeitura de Cruzeiro do Sul viabilizam república de acolhimento para pessoas em situação de rua

- Publicidade -

Na quinta-feira, 18 de agosto, a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM) prestigiou o lançamento do projeto Nova Vida, uma república de acolhimento para pessoas em situação de rua em Cruzeiro do Sul.

O projeto do serviço de acolhimento é fruto do trabalho conjunto do Estado com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Ele visa promover a reinserção social, a reconstrução dos vínculos familiares e a construção da autonomia do indivíduo fora das ruas. A futura república terá a capacidade de 20 pessoas, prestando atendimento num ambiente de moradia com condições de repouso, espaço de convivência, guarda de pertences, local para higiene pessoal e lavagem de roupas.

O vice-prefeito do município, Henrique Afonso, luta pelo amparo da população há mais de 30 anos: “É satisfatório esse avanço. Fazemos política com o coração, defendendo causas humanas e reformando vidas. A gestão do Prefeito Zequinha, acredita na transformação social”.

Quanto ao desenvolvimento do projeto, o vice-prefeito afirma: “A atuação da SEASDHM foi fundamental para a viabilização desse sonho, contamos com a articulação e apoio técnico, para chegarmos a esse modelo ideal, prestando cidadania para a população em situação de rua”.

Na ocasião, a titular da SEASDHM, Ana Paula Lima, foi homenageada com um certificado de honra ao mérito. Ao receber o reconhecimento, Ana Paula exalta:

“Esse é um trabalho excepcional e desafiador, estamos atuando em uma necessária rede para acalentar as vidas daqueles em vulnerabilidade social. Todos nós merecemos cuidado, acolhimento e amor”.

“Essa é uma grande conquista construída com o suor de muitas mãos, promovendo cidadania para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social”, aponta a secretária de Estado quanto à união das instituições.

Fonte/ Jornal Opinião