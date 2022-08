Estado e Prefeitura de Assis Brasil garantem início de trabalhos no ramal do Km 88

- Publicidade -

O Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com as prefeituras, tem trabalhado na recuperação das estradas vicinais. Nesta quarta-feira, 10, o gerente regional do Deracre em Brasiléia, José de Araújo, esteve reunido com moradores da comunidade do 88 para garantir o início dos trabalhos na estrada vicinal, localizada na zona rural do município de Assis Brasil.

“Estamos presentes na Comunidade do 88 para oferecer trafegabilidade para essas famílias que tanto necessitam”, destacou o gerente.

Os técnicos da autarquia devem atuar no melhoramento da estrada vicinal com serviços de limpeza, saídas d’água, retirada de atoleiros e nivelamento de superfície em 25 quilômetros de estrada vicinal.

Também estiveram presentes o vice-prefeito Reginaldo Martins, acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores, Wendell Marques, e outros representantes.

Fonte: Assessoria