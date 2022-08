Estado do Acre pode ter déficit previdenciário de quase R$890 milhões em 2023

- Publicidade -

O governo do Estado divulgou uma nota técnica que avalia os riscos fiscais do Acre. Nela é possível ver o aumento do déficit previdenciário e como ele pode afetar as contas públicas.

De acordo com a análise, o déficit previdenciário cresceu a uma taxa extraordinária anual de 52%, isso entre nos anos de 2015 e 2021.

Segundo o Instituto de Previdência do Acre, em 2023, o Estado atingirá R$ 890,93 milhões e continuará a crescer pelos próximos anos, podendo chegar a marca de R$ 991,63 milhões em 2025.

“O déficit é suprido pelos Recursos do Tesouro (Fonte 100) e, portanto, caso não haja crescimento equivalente das receitas próprias, tanto menor será a alocação de recursos para investimentos em áreas importantes no desenvolvimento do estado”, afirma a nota.

Fonte/ Jornal O Rio Branco