Estado antecipa pagamento dos servidores inativos para dia 25 e dos servidores ativos para dia 29

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Fazenda (Sefaz), realiza o pagamento dos proventos correspondentes ao mês de agosto nesta quinta-feira, 25, para os servidores inativos e na próxima segunda-feira, 29, para os servidores ativos.

Seguindo o cronograma anterior de pagamento, de acordo com a Secretaria de Planejamento e Gestão, os salários estariam disponíveis apenas no dia 31. Ao todo, 51.841 servidores do Estado receberão seus proventos antecipadamente, fazendo circular um montante superior a R$321 milhões na economia acreana.

Fonte: Assessoria