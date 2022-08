Esquadrão antibombas é acionado após Banco do Brasil ser atacado

- Publicidade -

O Esquadrão Antibombas da Polícia Militar foi acionado na madrugada deste sábado (27) após bandidos tentarem explodir o Banco do Brasil no município de Candeias do Jamari, em Rondônia.

Quatro criminosos usaram uma espécie de alavanca para arrombar a gaveta que dispensa notas e colocaram dinamite no local. O alarme da agência disparou e os criminosos fugiram em motocicletas.

A Polícia Militar foi ao local e teve de acionar o Esquadrão Antibombas do Bope para remover e detonar a dinamite Ninguém foi preso.