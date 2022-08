Esposa ‘divide’ marido em trisal com madrinha de casamento: ‘Sortudos’

- Publicidade -

A norte-americana Angel Baily, 26, e o marido Tyler Hays, 29, vivem um relacionamento não-monogâmico com Sam Vick, 23. O detalhe é que a novata na relação virou até madrinha de casamento deles — e hoje já aguarda que sua mão seja pedida em matrimônio.

Angel e Tyler se conheceram em 2018 pelo Tinder e desde então vivem um romance. Três anos depois de começarem a namorar, eles convidaram Sam para se juntar ao relacionamento, o que culminou com o chamado para ela ser madrinha de casamento, em cerimônia realizada em maio.

Desde que se juntou, o trisal compartilha o dia a dia na internet, em perfis nas redes sociais, como TikTok e YouTube.

Apesar de receber comentários de ódio, de pessoas afirmando que o relacionamento não vai durar, o trio se considera “sortudo” por se encontrar e diz estar mais feliz do que nunca. O casal virou trisal embalado por um festival de música.

“Nós três fomos a um festival e, influenciados pela música e talvez pelo álcool, Sam e eu começamos a nos beijar. Tyler disse: ‘Bem, isso é muito legal‘.

E a relação se desenvolveu a partir dali”, explicou Angel ao tabloide britânico Daily Mail. Tyler disse que seu próximo passo será pedir Sam em casamento, nos próximos anos.

Desafios do ‘trisal’

O que originalmente seria apenas um beijo virou uma relação a três, que inclui desafios na vida sexual e também no lidar com as famílias dos três.

No início de seu relacionamento, Angel admite que sentiu ciúmes ao ver Tyler e Sam juntos. “Eu estava sendo egoísta, mas trabalhei com meu ciúme“.

“Agora todos saímos para outros encontros“, disse ela, sobre a liberdade que eles têm na relação não-monogâmica, de saírem com outros parceiros para além do trisal.

No quarto, Angel, Tyler e Sam dividem a mesma cama, mas isso não quer dizer que sempre façam sexo juntos.

Muitas vezes enquanto dois deles ocupam o cômodo, o terceiro “‘vê TV, cozinha ou limpa a casa“.

Outra dificuldade encontrada por eles foi como contar à família sobre seu relacionamento. As famílias de Sam e Angel descobriram ao vê-los no TikTok, aceitando imediatamente.

Já com a família de Tyler, que descobriu a relação uma semana antes do casamento dele com Angel, a reação não foi tão positiva.

Um primo do noivo, que seria o padrinho, desistiu uma semana antes de ir e uma tia afastou a filha, que seria florista na cerimônia. Já os pais de Tyler foram extremamente favoráveis. No que diz respeito aos comentários de ódio, o trio recebe muitas mensagens negativas, mas diz que já aprendeu a lidar com esta rotina sem perder a calma.

Fonte: UOL